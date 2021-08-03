"Это акт терроризма": в ЕС отреагировали на смерть белорусского оппозиционера Шишова

Сегодня, 3 августа, стало известно о смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, его нашли повешенным в киевском парке

Главу "Белорусского дома в Украине" Шишова нашли мертвым. Фото: коллаж "Сегодня"

Некоторые европарламентарии уже отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова и назвали произошедшее актом терроризма со стороны режима Александра Лукашенко.

Так, немецкий депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон в своем Twitter назвала произошедшее еще одним ночным ужасом.

"Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан", – написала она.

Также литовский евродепутат Петрас Аустревичюс сообщил на своей странице в Twitter, что это акт терроризма.

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"Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом" в Украине – это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко", – написал он.

Напомним, белорусского оппозиционера Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа. Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Ранее мы сообщали, что приятельница погибшего Виталия Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь.

Кроме того, в "Белорусском доме в Украине" (БДУ) заявили, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму Лукашенко белоруса.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: