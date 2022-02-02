"Это наша миссия": Громкое заявление Путина о "русском мире"

Путин не намерен отказываться от своих планов насчет "русского мира" / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин считает главной задачей для себя и каждого жителя РФ укрепление идеологии "русского мира".

Об этом Путин заявил 2 февраля на церемонии вручения государственных наград в Кремле, сообщает ТАСС.

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"Владыка Иларион применительно к православному миру сказал: "Не мы созидали, не нам разрушать". Конечно! Я могу сказать применительно ко всему "русскому миру", который так же, как наша страна, является <…> и многоконфессиональным, и многонациональным, он такой многоликий "русский мир", огромный – не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира", – заявил президент России.

В Украине предлагают запретить идеологию "русского мира"

В Верховную Раду Украины еще в марте 2021 года был подан законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о запрете пропаганды коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Депутаты предлагают добавить к запретам и пропаганду "русского мира".

Авторы законопроекта, "слуги народа" Александр Алексийчук и Олег Дунда отмечают, что одной из серьезных угроз региональной и глобальной безопасности является русский экстремизм, который теоретически обоснован в идеологии "русского мира". Прежде всего, речь идет о задекларированной Россией цели "собирания земель" и защиты русскоязычных, независимо от территориальности, возвращение России статуса "сверхдержавы".

Нардепы отмечают, что благодаря методическому насаждения идеологии "русского мира" в течение нескольких лет с помощью СМИ, стала возможной аннексия Крыма и оккупация Донбасса.

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Они предложили запретить идеологию "русского мира", как тоталитарную и ксенофобскую, несовместимую с основополагающими правами человека и угрожающую национальной безопасности государства.

Однако до рассмотрения законопроекта №5258 в сессионном зале Верховной Рады дело пока так и не дошло.