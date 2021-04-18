Европа и США не допустят новых военных действий на территории Украины – Макрон

Президент Франции за "открытый и уважительный" диалог с Россией, но считает предыдущие отношения мирового сообщества с Кремлем "провалом наивного подхода"

Президент Франции Эммануэль Макрон считает совершенно неприемлемой эскалацию, которую устраивает Россия, стягивая свои войска к границам Украины, и обещает, что он и союзники не допустят новых военных операций на украинской территории.

Об этом он заявил в интервью CBS.

"Россия обязаня провести деэскалацию. Это ясно. Сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и недопустимы", – заявил французский президент.

Он подчеркнул, что Европе и США следует четко и жестко выражать свое отношение к действиям России.

"Если мы хотим быть эффективными, мы должны ускорить дипломатическую повестку дня, а США, Европа, все мы должны четко относиться к России. Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле", – сказал Макрон.

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В то же время он выступает за "открытый и уважительный" диалог с Россией, но считает предыдущие отношения мирового сообщества с Кремлем "провалом наивного подхода".

"Я определенно сторонник дискуссии с Россией, открытой, тихой и уважительной... Но я думаю, что мы должны четко определить границы с Россией", – отметил Макрон.

Напомним, в этом же интервью президент Франции заявил, что международное сообщество должно обозначить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, в том числе вводить санкции после любого "неприемлемого поведения" президента РФ Владимира Путина.

Мы также сообщали, что после переговоров 16 апреля президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель потребовали от России вывести войска из Крыма и отвести их от украинских границ.