Открываются пабы и торговые центры: Европа ослабляет карантин (видео)

В Литве открываются торговые центры и театры, в Бельгии дети идут в школы, а в Швейцарии разрешили работу ресторанов

Европа послабляет карантин – в Литве открываются торговые центры и театры, в Бельгии дети идут в школы, а в Швейцарии разрешили работу ресторанов.

Об этом сообщают корреспонденты "Сегодня" Елена Кук и Валерия Семенюк.

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Власти Литвы разрешили работу торговых центров, театров и кинотеатров. Непродовольственные магазины могут работать в будни, но в выходные все еще будут закрыты.

Польша также постепенно снимает ограничения. Там впервые за три недели восстанавливают работу детских садов, яслей и учреждений дошкольного образования.

А в Бельгии сняли запрет на туристические поездки в пределах Евросоюза. Правда, после возвращения в страну надо будет изолироваться на неделю.

К третьему этапу ослабления ограничений перешли и в Португалии. В стране открывают средние школы, учреждения общественного питания и непродовольственные магазины.

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Швейцария открыла фитнес-центры, кинотеатры и рестораны. Правительство распорядилось смягчить карантин даже несмотря на то, что в последние недели количество больных COVID-19 увеличилось.

В Британии празднуют смягчения в пабах. Кружку пива с жителями Лондона выпил и премьер-министр Борис Джонсон.

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Напомним, 2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости власти могут ужесточить ограничения. Усилят ли карантин на майские праздники – читайте в материале "Сегодня".

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