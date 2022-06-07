Евросовет назвал точную дату, когда обсудит заявку Украины

Игорь Жовква (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Евросовет намерен обсудить статус кандидата в ЕС для Украины на саммите 23−24 июня.
Об этом сообщает замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает УНИАН.
"Европейский совет отдельно отметил подготовку Европейской комиссией заключения о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС и сообщил, что предметная дискуссия о статусе кандидата для Украины будет проведена на следующем очередном заседании Европейского совета 23-24 июня текущего года", – сказал он.
Путь Украины в Евросоюз
- Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
- Европейский совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации.
- Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Перед этим Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.
- Украина уже на полпути в ЕС, но затяжная война может плохо отразиться на процессе вступления в Евросоюз.