Евросоюз может одобрить применяемую в Украине китайскую вакцину SinoVac

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Регулирующий орган Европейского Союза объявил во вторник, 4 мая, что начал проверку китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac для оценки ее эффективности и безопасности, что является первым шагом к возможному одобрению для использования в 27 странах-членах ЕС.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что его решение о начале проверки основано на предварительных результатах лабораторных исследований и клинических исследований.

"Эти исследования показывают, что вакцина вызывает выработку антител, которые борются с коронавирусом и могут помочь защитить от болезни", – говорится в заявлении агентства.

EMA, которое на данный момент одобрило четыре вакцины против коронавируса, добавило, что еще не была подана заявки на получение разрешения на продажу вакцины SinoVac. Агентство также проводит текущие проверки трех других вакцин: немецкой CureVac, американской Novavax и российской Sputnik V.

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Агентство заявило, что его эксперты будут "оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества риски" вакцины. Текущая проверка будет продолжаться до тех пор, пока "не будет достаточно доказательств для официального заявления на получение разрешения на продажу", – заявили в EMA, добавив, что не можгут предсказать сроки проверки.

Объявление из амстердамского агентства было сделано на следующий день после того, как высокопоставленный чиновник Всемирной организации здравоохранения заявил, что на этой неделе ВОЗ намерена решить, одобрять ли две китайские вакцины от COVID-19 для экстренного использования.

Такое одобрение станет первым случаем, когда китайская вакцина будет внесена в список экстренного использования от агентства здравоохранения ООН, и вызовет более широкое внедрение китайских вакцин, которые уже используются в некоторых странах за пределами Китая, в том числе и в Украине.

Напомним, 30 апреля в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac против COVID-19. Это еще 500 000 доз.

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