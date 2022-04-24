Французы за границей начали голосовать во втором туре президентских выборов

В избирательных списках в США зарегистрировано более 130 000 французов. / Фото: Коллаж: Сегодня, TVA Nouvelles

Французы приходят во Дворец конгрессов в Монреале, чтобы воспользоваться своим правом голоса во втором туре президентских выборов.

Об этом пишет TVA Nouvelles.

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Что происходит

Как и в первом туре, избиратели должны стоять в очереди в течение нескольких часов, чтобы проголосовать. В избирательных списках в США зарегистрировано более 130 000 французов, в Канаде – чуть более 100 000.

Отмечается, что некоторые люди уже стояли с 6 утра, чтобы избежать длинной очереди. Избирательные участки открылись 23 апреля в 08:00 и работали до 19:00. При этом опросы отдают победу Эммануэлю Макрону, но с меньшим отрывом, чем в 2017 году.

Фото – TVA Nouvelles.

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"Заблокировать кандидата"

Издание пишет, что не один гражданин Франции перед Дворцом конгрессов в Монреале или колледжем Станислас в Квебеке, где проходили голосования, обмолвился о том, что нужно проголосовать так, чтобы "заблокировать кандидата".

"Я голосовал на трех президентских выборах, а на последних двух голосовал за блокировку кандидата. Это настоящее разочарование, чтобы сделать это. Я бы предпочла голосовать за идеи", – высказалась одна из голосующих.

Как отмечается, у французов возникло чувство дежавю, когда стали известны результаты первого тура, и они узнали, что им снова придется выбирать между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен.

"На самом деле мы возвращаемся на пять лет назад", – резюмировала Дельфина Фромантен перед офисом в Квебеке.

Напомним, нынешние выборы президента Франции проходят в два этапа. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, который состоялся 10 апреля. На втором месте – лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур начался сегодня, 24 апреля.

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