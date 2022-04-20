ФСБ РФ арестовала "министра внутренних дел "ЛНР": сидит в СИЗО Ростова

ФСБ РФ арестовала Игоря Корнета. Фото: коллаж "Сегодня"

На фоне неудач на фронте Москва начала проводить чистки руководителей так называемой "ЛНР". В результате арестовали "министра внутренних дел "ЛНР" генерал-майора" Игоря Корнета.

Об этом сообщает ГУ разведки Министерства обороны Украины.

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"По полученной ГУР МО Украины информации, "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону", — сказано в сообщении.

Арест "министра внутренних дел "ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квазигосударства.

"Однако со стороны главы так называемой "ЛНР" Пасечника прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", — отметили в ГУР МО.

"Министра внутренних дел "ЛНР" генерал-майора" Игоря Корнета арестовали. Фото: ГУР МО

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