ФСБ в России задержала "агента украинских спецслужб"

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В России заявили о разоблачении "агента украинских спецслужб", который якобы длительное время оказывал "консультативную помощь" СБУ.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В ФСБ уточнили, что разоблачили якобы гражданина Украины Семеняку Алексея Петровича.
В историю приплели еще двух якобы сотрудников украинской контрразведки, которые "координировали деятельность агента":
- старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов Габилович;
- заместитель начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковник Игорь Черняк.
Отмечается, что украинец якобы сознался в содеянном.
"Его пребывание на территории страны признано нежелательным, он не сможет въехать в страну в течение 25 лет. Гражданин Украины покинул Россию 3 июня", - написали в сообщении.
Напомним, ранее в Харькове задержали агента России с секретными данными.
Также сообщалось, как одесского диверсанта, агента ФСБ РФ задержали за минуту до организованного им взрыва.
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