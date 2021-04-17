ФСБ задержала украинского консула в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали украинского консула Александра Сосонюка.
Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на ФСБ.
Утверждается, что Сосонюк был задержан 16 апреля во время встречи с российским гражданином в Санкт-Петербурге.
В ФСБ обвинили дипломата в попытке якобы "получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ".
Силовики назвали его действия "явно враждебными" по отношению к России и пригрозили применить "меры в соответствии с нормами международного права".
Стоит отметить, что в соответствии с Венской конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, которую подписали Украины и Россия, консулы и послы стран обладают дипломатическим иммунитетом и поэтому не подлежат аресту или следствию.
Максимум, что РФ может сделать в данной случае – объявить Сосонюка персоной non grata и требовать его выслать.
Напомним, что в марте оккупационные власти Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы пенсионерку из Бахчисарая Галину Довгополую за "шпионаж в пользу Украины".
Кроме того, ранее в том же месяце российский суд Дону признал политзаключенного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько виновным по сфальсифицированному делу о терроризме и приговорил его к пяти годам лишения свободы.
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