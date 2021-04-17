ФСБ задержала украинского консула в России

Дипломаты не подлежат уголовному преследованию, поэтому максимум, что РФ может сделать по закону – это депортировать Александра Сосонюка

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали украинского консула Александра Сосонюка.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на ФСБ.

Утверждается, что Сосонюк был задержан 16 апреля во время встречи с российским гражданином в Санкт-Петербурге.

В ФСБ обвинили дипломата в попытке якобы "получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ".

Силовики назвали его действия "явно враждебными" по отношению к России и пригрозили применить "меры в соответствии с нормами международного права".

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Стоит отметить, что в соответствии с Венской конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, которую подписали Украины и Россия, консулы и послы стран обладают дипломатическим иммунитетом и поэтому не подлежат аресту или следствию.

Максимум, что РФ может сделать в данной случае – объявить Сосонюка персоной non grata и требовать его выслать.

Напомним, что в марте оккупационные власти Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы пенсионерку из Бахчисарая Галину Довгополую за "шпионаж в пользу Украины".

Кроме того, ранее в том же месяце российский суд Дону признал политзаключенного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько виновным по сфальсифицированному делу о терроризме и приговорил его к пяти годам лишения свободы.