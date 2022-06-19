Геннадий Бурбулис умер вдали от России. Человек, который придумал, как похоронить СССР по закону

В Баку на 77 году жизни скончался известный советский политик, один из ближайших соратников Бориса Ельцина, экс-госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис.

По данным азербайджанских СМИ, политик умер в одном из отелей столицы Азербайджана. Он приехал в Баку для участия в международном форуме. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь политика Андрей Марков.

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Что известно

Марков отметил, что смерть Бурбулиса была неожиданной.

"Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос "Угроза глобальному миропорядку", – добавил Марков.