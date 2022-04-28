Германия одобрила поставки тяжелых вооружений для Украины

Украина получит новую военную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкий бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине. Об этом сообщает Spiegel.

По словам вице-президента парламента Вольфганга Кубицкого, 586 депутатов проголосовали "за", 100 проголосовали против, семеро воздержались. Реклама Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО . Лидер "Альтернативы для Германии" Тино Шрупалла уверен, что военная помощь Украине якобы сделает Берлин участником "ядерной войны". На фоне исторического голосования в Бундестаге немецкий канцлер Олаф Шольц отправился с визитом в Японию, за что подвергся критике. Реклама

Лидер парламентской группы "зеленых" Бритта Хассельманн отметила, что решение необходимо, чтобы "с одной стороны, Германия не стала участником войны, а с другой – не отдала Украину агрессору без защиты".

Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза также приветствовал поставки оружия, но обвинил канцлера Олафа Шольца в том, что он несколько недель уклонялся от обсуждения поставок оружия: "Это безрассудство... Это колебание, это промедление, это робость".

Сопротивление Германии

24 апреля вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил: было ошибкой, что его страна не поддержала Украину в военном отношении намного раньше, ведь поддержка должна была начаться несколько лет назад.

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Канцлер Германии Олаф Шольц до последнего продолжает твердить, что Германия отказывает Украине в поставках некоторого вооружения, чтобы военные действия не распространились еще куда-то.

Канцлер Олаф Шольц настолько зашел в тупик, отказывая в поставках вооружения защищающейся против российской агрессии Украине, что встал вопрос о его возможной отставке.

Кто помогает Украине оружием