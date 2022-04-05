Германия высылает 40 российских дипломатов из страны

В середине марта спецслужбы Германии составили списки российских дипломатов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о высылке 40 российских дипломатов из страны.

Об этом пишет Spiegel.

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Действия Германии

Как отмечается, после "бурных размышлений" правительство Германии решило принять новые меры против России в ответ на резню в Буче.

"В понедельник днем ​​Федеральное министерство иностранных дел вызвало посла России. В ходе короткой беседы ему было сообщено, что 40 российских дипломатов объявлены нежелательными лицами в стране и должны покинуть Германию в ближайшие пять дней", – пишет издание.

Кроме этого, Бербок заявила, что фотографии из Бучи свидетельствуют о "невероятной жестокости российского руководства и тех, кто следует его пропаганде".

Она прокомментировала решение о высылке большого числа российских дипломатов, сказав, что "здесь в Германии они каждый день работали против нашей свободы, против сплоченности нашего общества". Как отмечается, еще в середине марта спецслужбы составили списки российских дипломатов, прямо или косвенно работающих на различные российские спецслужбы в Германии.

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По словам Бербок, как отмечает издание, российские службы в Германии "могут планировать действия против украинских беженцев или, по крайней мере, шпионить за ними". Министр назвала работу высланных дипломатов "угрозой для тех, кто приходит к нам за защитой".

Напомним, российский оппозиционный общественный деятель Альфред Кох заявил, что после зверств оккупантов в Буче министра обороны Германии Кристину Ламбрехт могут отправить в отставку из-за торможения поставок вооружения.

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