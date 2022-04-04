Глава МИД Британии едет в Польшу, чтобы призвать к новым санкциям против РФ

Трасс едет в Польшу. Фото: коллаж "Сегодня"
Глава МИД Британии Лиз Трасс сегодня, 4 апреля, посетит Польшу, чтобы призвать к более жестким действиям насчет РФ и поддержать Украину в мирных переговорах.
Об этом говорится на сайте правительства.
"Путин еще не показал, что серьезно относится к дипломатии. Жесткий подход со стороны Великобритании и наших союзников жизненно важен для укрепления позиции Украины в переговорах", – сказала Трасс.
Британский министр будет настаивать на дальнейших действиях союзников против Москвы и объявит о выделении 10 миллионов фунтов стерлингов организациям, работающим с жертвами сексуального насилия в Украине.
Поддержка Британии
- Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые посодействуют потопить русские военные корабли. Кроме того, это поможет избежать обстрела прибрежных городов из моря.
- 7 марта в Украину начали прибывать первые добровольцы из Великобритании, желающие воевать против России.
- Начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявил, что план президента РФ Владимира Путина по захвату Украины провалился. По его мнению, глава страны-агрессора уже проиграл.
- Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины. Об этом заявила на брифинге постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.
- Великобритания проведет конференцию доноров, чтобы мобилизовать больше летального оружия для Украины. Встреча состоится 31 марта.
- Договора между Украиной и Россией о прекращении огня недостаточно для того, чтобы Великобритания отменила антироссийские санкции. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он также добавил, что давление на Владимира Путина должно быть усилено, чтобы Россия полностью изменила свой курс.
- Украина получила ПЗРК против авиации РФ от Британии. Часть украинских военнослужащих уже прошла обучение, а первые ЗРК Starstreak, которые предназначены для ликвидации низколетящей вражеской авиации, в данный момент развертываются для боевого применения.