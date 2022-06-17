Глава МВД Британии решила отдать Ассанжа на "растерзание" США

Ассанжу светит 175 тюрьмы Коллаж Сегодня/Reuters

Великобритания экстрадирует в США основателя веб-сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, там его ждет тюремное заключение сроком на 175 лет. Такое решение одобрила Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Об этом сообщает британское МВД.

"Согласно Закону об экстрадиции 2003 года, государственный секретарь должен подписать распоряжение об экстрадиции, если нет оснований запрещать его исполнение. Запросы об экстрадиции отправляются министру внутренних дел только после того, как судья решит, что он может продолжаться после рассмотрения различных аспектов дела",- сказала она.

В ведомстве отметили, что экстрадиция Ассанжа "совместима с его правами человека", а также, что в Америке с ним будут обращаться надлежащим образом.

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Предыстория

Создатель WikiLeaks прославился расследованиями о деятельности спецслужб и публикацией секретных документов. После этого США обвинили его в разглашении гостайны и хакерском взломе.

Основатель WikiLeaks был арестован по американскому ордеру в рамках американо-британского договора, и максимальное наказание, которое ему грозило после экстрадиции – пять лет лишения свободы.

В 2012 году Ассанж не предстал перед британским судом, который отпустил его под залог в 200 тыс. фунтов стерлингов (260 тыс. долларов по текущему курсу). Он не явился в суд, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В здании диппредставительства он провел семь лет, пока 11 апреля не был арестован в посольстве после того, как эквадорские власти дали на это согласие.

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У Ассанжа вскоре начали наблюдаться серьезные проблемы с психикой – у него появились суицидальные мысли и была история с самовредительством.

23 мая 2019 года Минюст США предъявил основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, на основании которых потребовал у Лондона экстрадиции Ассанжа. Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре. Согласно заявлению Минюста, в случае обвинительного приговора Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы: максимум десять лет по каждому пункту обвинения, кроме первоначального, которое касается заговора с целью взлома компьютеров, за что предусматривается до пяти лет заключения.