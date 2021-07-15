Главарь террористов "ДНР" Пушилин вступит в партию Путина

Российская провластная партия "Единая Россия" в последнее время активно привлекает в свои ряды жителей ОРДЛО

Денис Пушилин и "Единая Россия" Путина / коллаж "Сегодня"

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин собирается подать заявление на вступление в российскую провластную партию "Единая Россия".

Об этом он заявил после так называемого форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов", передает российское издание "Коммерсант".

По словам Пушилина, вступление в партию главы Кремля соответствует его приоритетам.

"Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны", – заявил террорист.

Реклама

Как отмечает издание, на "форуме" открыли площадку для записи в ряды партии "Единая Россия" всех желающих.

Напомним, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты не забыли о "Новороссии", "проект" якобы просто приостановили на некоторое время.

Мы также писали, что кремлевский пропагандист, политконсультант и телеведущий, одессит Анатолий Вассерман, против которого в Украине возбуждено уголовное дело за сепаратизм, стал членом партии "Справедливая Россия – За правду" и планирует баллотироваться в Госдуму.