Главное сражение с россиянами в ПАСЕ завершилось: объявлено окончательное решение

Алексей Гончаренко поблагодарил всех за поддержку. / Фото: Коллаж: Сегодня

Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации. Украинская делегация пыталась их оспорить.

Об этом заявил в телеграм-канале член украинской делегации Алексей Гончаренко.

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"Продолжаем бороться"

"За" – 97, "против" – 41. Из позитивного – мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, которые понимают, что Россия – это агрессор и ей не место в ПАСЕ, увеличивается! Продолжаем бороться! Спасибо всем за поддержку!" – написал Гончаренко.

Что еще происходило в ПАСЕ

Ранее парламентская ассамблея Совета Европы избрала депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц.

"Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Этот пост впервые занял украинец!" – сообщил нардеп.

Напомним, во время открытия зимней сессии ПАСЕ украинская делегация и страны неформальной группы Baltic plus – Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша – оспорили полномочия России в ПАСЕ. Окончательное голосование должно было пройти сегодня, 26 января.

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