Горящие радужные флаги и танцы гомофобов: в Грузии сорвали ЛГБТ-марш (фоторепортаж)

Протестующие против "Марша достоинства" пришли на место предполагаемого шествия на несколько часов раньше активистов и устроили погром

В противостоянии грузинских ЛГБТ и радикалов победили последние. Фото: коллаж "Сегодня"

В Грузии, где сейчас проходит неделя в поддержку людей ЛГБТК+, отменили марш равенства, который должен был состояться в центре столицы.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Агрессивные грузины избили работников как минимум семи телеканалов. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

"Марш достоинства" представители грузинских секс-меньшинств хотели провести в 17:00 по местному времени (16:00 по Киеву), однако беспорядки Тбилиси охватили уже после полудня.

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Представители ультраправых движений "Союз православных родителей" и "Грузинский марш" при поддержке религиозных прихожан и радикальных гомофобов стали нападать на журналистов и оппозицию.

Протест под офисом грузинского ЛГБТ-движения. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В частности, они разгромили палатки оппозиционеров, которые требовали проведения досрочных выборов. К слову, их установлены задолго до прайда.

Позже нападению подверглись прибывшие на место погрома журналисты – якобы за "пропаганду извращенного образа жизни" в медиа. В результате пострадали представители как минимум семи различных изданий.

Гей-прайд в Грузии пытаются провести с 2006 года. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Полиция также присутствовала возле парламента, но без поддержки спецподразделений они не смогли справиться с толпой праворадикалов.

Кроме того, погромщики добрались до офисов ЛГБТ-организации Tbilisi Pride, выступавшей организатором "Марша достоинства" – они вылезли на балкон, сорвали радужные флаги и сожгли их. Также они провели акцию у офиса общественного движения "Позор".

На этом фоне полиция попросила отменить шествие в Тбилиси, аргументировав это невозможностью обеспечения безопасности участников.

В результате Tbilisi Pride пришлось пойти на это требование. Однако активисты обвинили полицию в бездействии по защите ЛГБТ-сообщества, а правительство – в поддержке ненавистнических настроений в обществе.

При этом президент Саломе Зурабишвили открыто выступила в поддержку ЛГБТ и прайда.

"Насилие недопустимо! Я осуждаю сегодняшние события и проявление любых форм насилия, преследование людей за инакомыслие или гендерную идентичность. Каждый имеет право осуществлять свое конституционное право и свободно выражать свое мнение", – говорится в ее заявлении.

Отмену марша противники ЛГБТ встретили танцами в центре Тбилиси.

Грузинские гомофобы празднуют отмену ЛГБТ-шествия в Тбилиси. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Напомним, в июне под Офисом президента Украины в Киеве состоялась акция ЛГБТ-сообщества против произвола радикалов и нападений организованных преступных группировок на активистов.

А на майском митинге в поддержку украинского активиста Сергея Стерненко, наоборот, скандал вызвал флаг ЛГБТ, который был надет на одну из участниц.

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