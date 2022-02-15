Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье из-за ситуации в Украине

Гражданам США в Беларуси необходимо немедленно выехать из республики за "коммерческие или частные средства"/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
Госдепартамент США рекомендовал американцам немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье в связи с ситуацией вокруг Украины.
Об этом говорится на сайте бюро консульских дел Соединенных Штатов.
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"Не въезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд", — сообщил Госдеп.
В сообщении ведомства указывается, что гражданам США в Беларуси необходимо незамедлительно уехать из республики "коммерческими или частными средствами".
Угроза вторжения РФ в Украину
- Россия стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. Также эту дату, по данным британского издания The Guardian, называл президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.
- Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.
- Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.
- Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.