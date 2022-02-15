Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье из-за ситуации в Украине

Гражданам США в Беларуси необходимо немедленно выехать из республики за "коммерческие или частные средства"/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Госдепартамент США рекомендовал американцам немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье в связи с ситуацией вокруг Украины.

Об этом говорится на сайте бюро консульских дел Соединенных Штатов.

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"Не въезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд", — сообщил Госдеп.

В сообщении ведомства указывается, что гражданам США в Беларуси необходимо незамедлительно уехать из республики "коммерческими или частными средствами".

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