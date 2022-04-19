Госдеп США рассматривает возможность признать РФ страной-спонсором терроризма

Россию могут признать страной-спонсором терроризма/Фото: коллаж: "Сегодня"
Представители Государственного департамента США изучают все доступные им инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за полномасштабное нападение на Украину. РФ могут объявить государством-спонсором терроризма.
Об этом сообщает CNN.
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По словам спикера Госдепа США Неда Прайса, для принятия соответствующего решения может потребоваться несколько недель.
"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон. Будь то этот орган (американский список государств-спонсоров терроризма) или любой другой орган, доступный нам в соответствии с законом, мы будем применять его, если он будет эффективным и уместным", — сказал пресс-секретарь.
Согласно определению Госдепа, государство-спонсор терроризма — это страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". Сейчас в таком списке у США только четыре страны: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.
Попадание РФ в соответствующий список может иметь ряд последствий, в том числе наложение экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в США, включая недвижимость, и запрет на разнообразный экспорт товаров двойного назначения.
Верховная Рада признала Россию государством-террористом
Верховная Рада признала Россию государством-террористом и запретила ее военную символику. Законопроект №7214 был принят в первом чтении. Его поддержали 311 парламентариев.
Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".
"Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам", – подчеркнул Потураев.
В новом законе Украины страна-оккупант признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является:
- государственный геноцид украинского народа,
- физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины,
- совершение международных преступлений против гражданского населения,
- использование запрещенных методов войны,
- разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры,
- создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.
"Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения. Термин "террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима", – добавил Потураев.