Госдума РФ готовится признать "Л/ДНР" – названа дата обращения к Путину

Россия хочет признать самопровозглашенные республики, пока что все под вопросом / Фото: Коллаж: Сегодня

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ на следующей неделе рассмотрит проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о признании т.н "ЛДНР". Об этом сообщил глава комитета Леонид Калашников, который также является членом фракции КПРФ и одним из авторов документа, пишет ТАСС.

"Скорее всего комитет будет 15 февраля обсуждать и дальше выносить на Совет Думы решение", – сказал он.

По его словам, свое решение по проекту обращения направила только "Справедливая Россия – За правду", другие фракции свою позицию не представили.

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"Пока реакций от фракций никаких не поступало, кроме "Справедливой России". Они кое-что прислали нам, такое половинчатое решение. Кое с чем они согласны, кое с чем нет", – уточнил он.

Предыстория

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.

"Вносится проект постановления Госдумы "О заявлении Государственной Думы Федерального собрания РФ "Об обращении Госдумы к "президенту России В.В. Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народной республики", – говорится в обращении к председателю Госдумы Володину.

Что заявили в Украине

Министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

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