В России хотят запретить обмен защитников "Азовстали"

Владимир Путин (слева) и бойцы "Азова" (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Госдума РФ хочет запретить выдачу пленных из числа украинских защитников батальона "Азов". Предложение внес член комитета по просвещению Анатолий Вассерман, который назвал Украину "террористической группировкой".

Об этом сообщила пресс-служба российского парламента в Telegram.

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"Понятно, что обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины, полагаю необходимым принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников. От тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей до тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками", – нагло заявил Вассерман.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Вассермана за такое предложение и дал задание комитету по обороне подготовить протокольное поручение о запрете обмена азовцев.

"Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", – заявил спикер.

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Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из окруженного оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта оккупированы.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, что защитников Мариуполя обменяют на российских военнопленных.

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