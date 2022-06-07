Греция назвала срок, когда даст военную технику Украине

Греция ждет замены своих БМП на немецкие / Фото: Коллаж: Сегодня

В Греции рассказали, когда страна сможет передать Украине около 100 единиц боевых машин пехоты БМП-1. Представитель греческого правительства заявил, что Афины передадут Киеву около 100 единиц БМП-1 советской разработки после того, как обещанные Берлином немецкие боевые машины пехоты Marder поступят в Грецию. Об этом сообщает Deutsche Welle

Причиной такой позиции греческого правительства является конфликт страны с Турцией. Отмечается, что Анкара покушается на некоторые греческие острова, расположенные в восточной части Эгейского моря. Поэтому вооруженные силы Греции приведены в состояние боевой готовности. В мае Афины уже заявляли, что поставят Украине тяжелое вооружение только при его немедленной замене.

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Планы по передаче техники

31 мая канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия передаст Греции свои БМП, а Афины отправят в Украину бронетехнику советского образца.

Греция имеет на вооружении БМП-1, которые ранее использовала армия Германской Демократической Республики (ГДР) и после объединения Германии были не нужны Бундесверу. Все машины были чехословацкого производства и прошла местную модификацию, в результате чего получила индекс БМП-1A1 Ost. В 1990-х годах Греция получила около 500 таких боевых машин пехоты, часть из них была передана Египту, часть – Ираку.

Недавно министр обороны Греции Никос Панайотопулос наметил масштаб поставки вооружения в Украину. Руководитель оборонного ведомства назвал вооружение, которое страна уже передала или планирует передать Украине в ближайшее время.

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