Грузии грозит исчезновение с карты мира – Саакашвили

То, что Тбилиси не фокусе внимания Вашингтона, может губительно сказаться на будущем страны, считает экс-президент Грузии

Саакашвили считает, что Грузия может исчезнуть с карты мира в ближайший период. Фото: eadaily.com

То, что президент США Джо Байден перестал говорить о Грузии, является тревожным признаком.

Об этом заявил экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили в Facebook.

По его словам, необходимо срочно сместить действующую власть в Грузии.

"То, что происходит, это совершенно беспрецедентная катастрофа, ни разу не упоминалось слова о международных позициях Грузии, вообще больше не упоминают в ряде проблем в отношении России", – сказал Саакашвили.

Он отметил, что то, что Тбилиси не в фокусе внимания Вашингтона, может губительно сказаться на будущем страны.

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"Это как раз самое опасное, потому что это сулит нам исчезновение с карты мира в ближайший период", – заявил Саакашвили.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль направил председателю Исполнительного комитета реформ Михеилу Саакашвили официальное письмо. В документе Шмыгаль выразил несогласие с решениями Нацсовета реформ, в том числе с предложением ввести автоматическую растаможку автомобилей.

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