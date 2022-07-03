Губернатор Белгородской области шокировал горожан своими ответами о "громких звуках" (видео)

Вячеслав Гладков вышел к белгородцам на разговор. Фото: коллаж "Сегодня"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вышел к местным жителям, чтобы якобы успокоить их после ночных взрывов. Но что-то пошло не так, и чиновник так и не смог подобрать нужные слова о происходящем.

Соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский.

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На записи можно увидеть, что жители Белгорода спрашивают своего губернатора, как им теперь спокойно спать. На что тот в ответ заявил, что ситуация остается сложной, но власти делают все, что могут. При этом он ни слова не сказал об Украине.

"Сказать то, что это (взрывы – Ред.) больше никогда не повторится – я не могу", – заявил Гладков.

Взрывы в Белгороде

В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в первом сообщении о происшествии заявил о "серии громких звуков".

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"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.

Позже чиновник заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.

К слову, этот город страны-агрессора находится в 60 км от украинской границы.

Позже выяснилось, что в Белгороде прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российской ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ в очередной раз сама себя обстреляла.

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Мы также сообщали, что жители Белгорода шокированы ночными взрывами. Кто-то уже думает, что делать в случае бомбежки, а кто-то и вовсе предложил уйти в отставку министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Первые подробности ночных взрывов в Белгороде от телеведущего Алексея Бурлакова: очередная провокация российской пропаганды, жители Белгорода в шоке, подозрительные выводы губернатора области – детали в видео.