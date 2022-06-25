"Гуня наступил себе на хвост". Сети взорвались мемами после падения патриарха Кирилла

Патриарха Кирилла настигла карма. Фото: коллаж "Сегодня"
Внесенный в санкционный список Великобритании глава Русской православной церкви Кирилл (в миру Владимир Гундяев) поскользнулся на мраморном полу и упал во время освящения храма в Новороссийске. В результате в Сети появилось множество мемов и фотожаб с этим случаем.
Сайт "Сегодня" собрал самые интересные мемы с неуклюжим патриархом Кириллом.
Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров написал:
"Ничего страшного. Кратковременная анемия хвоста, на который гуня привык опираться. Гуню увели в алтарь, затворились, задрали саккос и сделали глубокий массаж хвоста. Теперь все в порядке".
"А теперь упал Гундяев.
Классически, на пятую точку.
Гостелеканалы уже веселятся?
Или это совсем другое?"
@kusakasobaka1#своихнебросаем#патриархкирилл#спецоперация#путинхуйло🇺🇦♬ original sound – Kami Hussain💕
Позор патриарха Кирилла
Внесенный в санкционный список Великобритании глава Русской православной церкви Кирилл (в миру Владимир Гундяев) упал во время освящения храма в Новороссийске. Он поскользнулся на мраморном полу. В этот момент все бросились "спасать" Гундяева. Вероятно, патриарха настигла карма за его высказывания об украинцах.
На опубликованном в Сети видео можно увидеть, как Гундяев поскользнулся на мраморном полу во время литургии. Как сообщил протодиакон Андрей Кураев, он ушибся спиной о ребро кафедры.
"Неприятный казус произошел сегодня на освящении храма в Новороссийске. После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции. Но виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках", – заявил Кураев.
Реакция Гундяева
"То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился", — прокомментировал свое падение патриарх Кирилл.
Ранее мы рассказывали, что внесенный в санкционный список Великобритании глава Русской православной церкви Кирилл (в миру Владимир Гундяев) старается попасть еще и в санкционный список ЕС, откуда его пока "отмаливает" правительство Венгрии. Он в очередной раз высказался за поддержку войны Владимира Путина против Украины, назвав это "защитой России". Новые высказывания Кирилла публикуют российские твиттер-каналы.
Обстановка
- 22 июня 2020 года патриарх Кирилл поздравил россиян с днем нападения нацистской Германии на Советский Союз (1941).
- По его мнению, во вторжении России в Украину виноваты... гей-парады на Западе.
- Верховная Рада Украины 31 мая ввела санкции против главы Русской православной церквиКирилла (Гундяева) и других деятелей РПЦ, которые теперь не имеют права ступить на святую киевскую землю, где произошло крещение Руси в 988 году.