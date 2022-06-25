"Гуня наступил себе на хвост". Сети взорвались мемами после падения патриарха Кирилла

Патриарха Кирилла настигла карма. Фото: коллаж "Сегодня"

Внесенный в санкционный список Великобритании глава Русской православной церкви Кирилл (в миру Владимир Гундяев) поскользнулся на мраморном полу и упал во время освящения храма в Новороссийске. В результате в Сети появилось множество мемов и фотожаб с этим случаем.

Сайт "Сегодня" собрал самые интересные мемы с неуклюжим патриархом Кириллом.

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Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров написал:

"Ничего страшного. Кратковременная анемия хвоста, на который гуня привык опираться. Гуню увели в алтарь, затворились, задрали саккос и сделали глубокий массаж хвоста. Теперь все в порядке".

"А теперь упал Гундяев. Классически, на пятую точку. Гостелеканалы уже веселятся? Или это совсем другое?"

Позор патриарха Кирилла

Внесенный в санкционный список Великобритании глава Русской православной церкви Кирилл (в миру Владимир Гундяев) упал во время освящения храма в Новороссийске. Он поскользнулся на мраморном полу. В этот момент все бросились "спасать" Гундяева. Вероятно, патриарха настигла карма за его высказывания об украинцах.

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На опубликованном в Сети видео можно увидеть, как Гундяев поскользнулся на мраморном полу во время литургии. Как сообщил протодиакон Андрей Кураев, он ушибся спиной о ребро кафедры.

"Неприятный казус произошел сегодня на освящении храма в Новороссийске. После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции. Но виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках", – заявил Кураев.

Реакция Гундяева

"То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился", — прокомментировал свое падение патриарх Кирилл.

Ранее мы рассказывали, что внесенный в санкционный список Великобритании глава Русской православной церкви Кирилл (в миру Владимир Гундяев) старается попасть еще и в санкционный список ЕС, откуда его пока "отмаливает" правительство Венгрии. Он в очередной раз высказался за поддержку войны Владимира Путина против Украины, назвав это "защитой России". Новые высказывания Кирилла публикуют российские твиттер-каналы.

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