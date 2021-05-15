ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем

Халед Машааль требует в частности вывести израильских силовиков из мечети аль-Акса и свободный доступ молящихся в нее

/ Фото: AFP

Один из лидеров ХАМАС, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль призвал к прекращению обстрела в Секторе Газа и выдвинул ряд требований.

Об этом пишет TRT Arabic.

ХАМАС требует:

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вывести израильских силовиков из мечети аль-Акса;

свободный доступ молящихся в нее;

прекращение выселения жителей района Шейх-Джаррах;

освобождении всех задержанных за время последней эскалации.

"Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии", – сказал он.

Ранее Израиль совершил самую масштабную атаку на ХАМАС с начала нового конфликта с Палестиной – за 40 минут в Сектор Газа попали полторы сотни ракет.

Напомним, что с 11 мая Израиль и Сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.