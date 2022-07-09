"Хлопки" не устают! На железной дороге под Брянском произошел взрыв

На железной дороге под Брянском произошел взрыв / Фото: Коллаж: Сегодня

На перегоне Робчик-Песчанка в Брянской области на железнодорожных путях сработало неизвестное взрывное устройство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.

В результате инцидента в составе повреждены стёкла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет", – написал Богомаз.

На месте работают специализированные оперативные службы.

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