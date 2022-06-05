Илон Маск за день потерял 17 млрд долларов

Илон Маск потерял $16,9 миллиарда. Коллаж "Сегодня"

Акции производителя электромобилей Tesla резко упали на 9% после того, как стало известно о планах руководителя компании сократить штат на 10%.

Об этом сообщает Forbes.

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По предварительным данным состояние Илона Маска после обнародования этой информации уменьшилось почти на 17 млрд долларов. Акции производителя электромобилей 3 июня опустились на 9,2%, а состояние Илона Маска уменьшилось на 16,9 млрд долларов на фоне высказываний о грядущих сокращениях. Состояние бизнесмена оценивается в 216,8 млрд долларов.

Илон Маск приобрел Twitter, переплатив семь миллиардов долларов

Американский миллиардер и генеральный инженер SpaceX Илон Маск официально стал владельцем крупной социальной сети Twitter.

Стоимость покупки составит 44 миллиарда долларов, по цене 54,20 доллара США за акцию, что на 38% процентов дороже, чем акции оценивались на момент закрытия биржи 1 апреля. Интересно, что недавно Илон Маск рассуждал на тему создания новой соцсети и при этом критиковал Twitter за отсутствие свободы слова.