Индия, США, Россия вошла в тройку стран-лидеров по количеству смертей из-за селфи

Одними из самых распространенных причин смерти исследователи называют утопление, дорожные аварии и падения с высоты. Коллаж "Сегодня".

С января 2008 года по июль 2021-го в мире официально зарегистрировали 379 смертей из-за селфи.

Его составили испанские исследователи из iO Foundation, их работа скоро появится в журнале Journal of Travel Medicine.

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Смертельные селфи

Каждый третий погибший был путешественником. Больше всего случаев зафиксировали в Индии — 100, на втором месте США — 39, на третьем — Россия с 33 летальными исходами. Всего в рейтинг попали 50 стран.

"Лидерство Индии частично объясняется тем, что многие люди в стране делают селфи, высовываясь из окна или двери поезда. В США или России уровень смертности связан, скорее всего, с размером стран и большой площадью некоторых туристических зон. Многие люди путешествуют в одиночку и могут подвергнуть себя риску", — объяснила соавтор исследования Кристина Хуэсас.

Напомним, бывший нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии 35-летний Уэйн Руни по прозвищу Шрек угодил в очередной скандал – интересно, простит ли его жена в этот раз.

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