Информации о мобилизации войск России в Приднестровье нет – МИД Молдовы

Молдова следит за ситуацией с безопасностью в регионе. / Фото: Коллаж: Сегодня
У Молдовы на данный момент нет информации, которая подтверждает мобилизацию российских войск в Приднестровье.
Об этом сообщило в Twitter МИД Молдовы.
Действия Молдовы
"Власти продолжат мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами в целях обеспечения безопасности наших граждан", – заявили в МИД.
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова, для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.
"Войска РФ и подразделения так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" передислоцируются с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", – сказали в Генштабе.