Информации о мобилизации войск России в Приднестровье нет – МИД Молдовы

Молдова следит за ситуацией с безопасностью в регионе. / Фото: Коллаж: Сегодня

У Молдовы на данный момент нет информации, которая подтверждает мобилизацию российских войск в Приднестровье.

Об этом сообщило в Twitter МИД Молдовы.

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Действия Молдовы

"Власти продолжат мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами в целях обеспечения безопасности наших граждан", – заявили в МИД.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова, для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

"Войска РФ и подразделения так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" передислоцируются с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", – сказали в Генштабе.

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