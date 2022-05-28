Иран захватил в Персидском заливе два греческих нефтяных танкера

Иран заявил о задержании двух греческих танкеров в ответ на действия США. Коллаж "Сегодня"

Иранская революционная гвардия заявила в пятницу о задержании двух греческих нефтяных танкеров в Персидском заливе.

Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

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"Корпус стражей исламской революции захватил два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива", – говорится в сообщении.

Причиной ареста стало "нарушение танкерами правил".

Россия договорилась о бартере с Ираном: чем помогут друг другу страны изгои

Пока европейские страны вводят жесткие санкции против России за ее войну в Украине, находятся и те, кто готов развивать отношения со страной-агрессором. Например, Иран договорился о бартерной торговле с Россией, чтобы обеспечить поставки сырья для использования в металлургическом и горнодобывающем секторе.

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По словам министра торговли и промышленности Ирана Сейед Реза Фатеми Амина, договоренности были достигнуты в ходе заседания межправкомиссии РФ и Ирана, 26 мая.

Отмечается, что страны хотят облегчить торговлю между собой. В планах – импорт Ираном российской стали в обмен на экспорт автомобильных деталей и газовых турбин.

Ранее мы писали, что будет с мировой экономикой, если в России таки случится дефолт, и рассказывали, что будет с налогами в Украине в ближайшее время.