Историк разбил вдребезги главные мифы россиян о Дне победы

Историк рассказал о попытках России "присвоить" День победы / Фото: Коллаж: Сегодня

Кремль сегодня распространяет нарратив, что смог бы самостоятельно победить во Второй мировой войне, но без помощи союзников СССР был бы обречен.

Об этом и других исторических мифах экс-замдиректора Института национальной памяти Александр Зинченко рассказал телеведущей Елене Цинтиле в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Україна 24".

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Зинченко напомнил, что в РФ постоянно раздаются заявления типа "мы бы и без вас победили".

"Сейчас никто уже не может сказать, чье конкретное усилие было окончательным в той победе. Важен вклад каждого. Скажем, если бы не начался ленд-лиз, мог бы Советский Союз сделать то, что сделал? Очевидно, нет, и половина СССР умерла бы с голоду, потому что Соединенные Штаты кормили Советский Союз. Давайте это признавать", – подчеркнул он.

Зинченко привел исторический факт о том, что даже пуговицы для советской армии делались в Чикаго.

"Вся эта победа произошла благодаря Т34 (танк. – Ред.), которые производились в моем родном Харькове, но так же и "Виллисам" (американский военный автомобиль. – Ред.), так же и зерну от партнеров, которым кормили армию и обычных людей", – отметил эксперт.

Историк напомнил также, что Вторая мировая война завершилась именно 8 мая 1945 года.

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"Дата 9 мая возникла только потому, что в это время в Москве было 9 мая, потому что существует такая штука, как часовые пояса. Но война закончилась 8 мая. 9 мая об окончании войны узнал Иосиф Сталин. Возникает вопрос – мы что отмечаем? Что война закончилась или что Сталин обрадовался?" – сказал он.

Зинченко отметил, что украинцы уважают вклад каждого, кто противостоял нацизму, а россияне почему-то убеждены, что могут претендовать на некую "уникальность".

Как пояснил эксперт, во всех глобальных процессах война 1939-1945 годов называется Второй мировой, а значит, из победы невозможно "вытянуть" российский, американский, украинский или британский вклад, потому что это была общая победа всех.

Как прошел в Москве парад 9 мая

В Москве прошло суперожидаемое и одновременно напряженное событие – парад к 9 мая. Однако праздник оказался тусклым. Напряжение было и на трибунах. Об этом говорится в статье Андрея Хрусталева на сайте "Сегодня".

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Сценарий парада не меняли уже три года. И в 2020-м, и в 2021-м так же выступал Путин; затем прошли колонны солдат, проехала техника – как и в этом году. Нововведение только одно – пролет авиации был отменен. Официально из-за погоды. Хотя было солнечно. Скорее всего, причина в том, что вся авиация – в Украине.

Было еще одно отличие: сценарий "украсили" невыносимо длинными паузами. Периодически на Красной площади зависало тяжелое молчание, когда ничего не происходит и людей начинает охватывать тревога. Одна такая пауза была и в речи Путина – он вдруг умолк на 10 секунд.

Журналист Роман Цимбалюк заявил, что президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде 9 мая оправдывался перед россиянами за войну против Украины. Он традиционно наполнил свою речь пропагандистскими штампами, однако сказать о том, что "все идет по плану", не отважился.