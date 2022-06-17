Из России пытаются сбежать тысячи долларовых миллионеров – разведка Британии

Олигархи планируют покинуть Россию / Фото: Коллаж: Сегодня
За последние полгода в России произошла наибольшая эмиграция миллионеров, из-за войны, которую развязала РФ в Украине. Многие олигархи уже планируют покинуть страну – агрессор.
Об этом сообщает британская разведка в своем микроблоге Twitter.
"Миграционные заявки дают повод предполагать, что 15 000 российских миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Мотивы, скорее всего, включают как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на Россию. Если этот результат продолжится, он усилит долгосрочные убытки, причиненные войной экономике России", – говорится в сообщении.
Что думают россияне о войне в Украине
По информации разведки, социологические опросы показывают, что россияне поддерживают так называемую "спецоперацию", однако часть населения пассивно демонстрирует свое несогласие с происходящим в Украине.
Также отмечается, что "Легион свободы для России", который был набран из россиян, предположительно принимал участие в боевых действиях вместе с украинскими военными.
"Некоторые высокопоставленные российские чиновники, скорее всего, отодвинуты на второй план после критики войны", – говорится в заявлении.
Обстановка на фронте
Говоря о ситуации на фронте сообщается, что за сутки российские силы, скорее всего пытались набрать обороты на направлении Попасной, откуда они пытаются окружить северодонецкий "котел" с юга.
Ситуация с олигархами в РФ
- Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.
- Также сообщалось, что олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжение российской армии на территорию Украины. Они проводят тайные встречи, чтобы остановить Путина.
- В начале марта шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Это владелец "Новатека" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойла" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.
- 16 марта стало известно, что страны Запада организовали целевую группу расследователей, которые ищут активы российских олигархов для ареста в рамках санкций.
- 15 марта Великобритания расширила санкционный список физических лиц из Беларуси и РФ 370 фамилиями людей, с которыми запрещено иметь дело и активы которых арестованы на территории Соединенного Королевства. Из них 51 человек – олигархи и члены их семей.
- Активно происходит арест дорогих яхт и самолетов российских миллиардеров. Например, власти Испании арестовали в Барселоне яхту российского олигарха, главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Его считают близким к президенту России Владимиру Путину.