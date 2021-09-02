Бегут от "батьки"? Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов

Из-за нелегалов Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси из-за потока нелегальных мигрантов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 2 сентября.

"Решено ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что режим чрезвычайного положения будет действовать на территории Подляского воеводства в северо-восточной части страны, граничащего с Беларусью и Литвой. Также чрезвычайное положение будет введено в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

Что было ранее

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, из-за наплыва нелегалов, предлагал ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. После чего постановление направили на одобрение президенту.