Из-за войны в Украине голод угрожает 1,7 миллиарда человек – ООН

Военный конфликт может привести к крайней нехватки продовольствия в беднейших странах / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине в той или иной степени ухудшила положение 1,7 миллиарда человек, треть из которых и до этого находились за чертой бедности. Об этом заявил в среду Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, передает пресс-служба организации.

"Война в Украине вызвала сбои в глобальной продовольственной, энергетической и финансовой системах, что неизбежно приведет к росту нищеты и голоду в ряде регионов планеты", – сказал он.

В ООН отметили, что около 36 страны, включая самые бедные и уязвимые государства мира, получают более половины своего импорта пшеницы из Украины и РФ.

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Война отразится на украинских детях

В Украине из 3,2 млн детей, оставшихся в своих домах, около 1,6 млн рискуют жить на грани голода и столкнуться с риском нехватки пищи из-за войны

Кроме того, боевые действия приостановили торговлю и уничтожают будущий урожай.

Когда закончится война

Эзотерик Яна Эзотеричка в своем видео на YouTube рассказала о том, что война в Украине продлится до осени, однако уже в апреле ожидается локальное затишье. По ее словам, серьезное ужесточение боев ожидается уже в мае, будут идти серьезные жесткие бои. Войска страны-агрессора будут постоянно продолжать атаки. По прогнозу эзотерика, перемирие будет, но конкретика в этом вопросе появится не раньше июля.