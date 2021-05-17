Израиль нанес авиаудары по пяти штабам ХАМАС в секторе Газа (видео)

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Израиль атаковал пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа. ВВС Израиля использовали истребители и беспилотники.
Об этом сообщила пресс-служба ВВС Израиля.
"Истребители и беспилотники атаковали пять домов командиров ХАМАС по всему Сектору Газа, Атакованные дома использовались как террористические штабы", – говорится в заявлении.
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Как сообщается, под удар попали: дом высокопоставленного члена генштаба ХАМАС и командира батальона, руководившего боевыми подразделениями из своего дома.
Израильские военные также сообщили, что за последние 12 часов из Сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 190 ракет. Из них 25 упали в анклаве, а десятки сбила система ПРО "Железный купол".
Ранее сообщалось, что Палестина выпустила по Израилю с территории сектора Газа около 3100 ракет за последнюю неделю.
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