Израиль жестко осудил марш памяти "пособников нацистов" в Киеве

В Иерусалиме предсказуемо резко выступили против праздника в честь украинской дивизии СС – МИД страны ждет жесткой реакции от Зеленского

Израиль осудил прошедший в Киеве марш в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" и расценивает это как прославление пособников нацистов.

Об этом сообщил 29 апреля официальный представитель израильского МИД Лиор Хайят.

В своем Twitter он назвал участников "Галичины", как и других подразделений Ваффен-СС, причастными к "одним из самых ужасных преступлений во время Холокоста".

Израильский дипломат назвал сохранение памяти о Холокосте и борьбу с антисемитизмом "частью коллективной ответственности человеческих обществ, где бы то ни было", а не только внутренним дело страны.

Читайте также: Провокация или большая политика – главное о марше СС Галичина по мнению экспертов

Реклама

"Мы осуждаем продолжающееся прославление нацистских пособников и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и предотвратит их повторение", – резюмировал Хайят.

Марш вышиванок к 78-летию создания СС "Галичина" состоялся 28 апреля. Около 500 участников прошли колоннами от Арсенальной площади до Майдана Незалежности, а на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни развесили баннер. При этом они скандировали лозунги и пели песни.

Напомним, что в прошлом месяце посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение переименовать Тернопольский городской стадион в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился стать посредником между Украиной и Россией в урегулировании конфликта.

Видео: Сегодня