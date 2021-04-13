Израиль открывается для туристов: что надо знать путешественникам

Власти страны констатировали окончательную победу над коронавирусом – скоро Израиль снова смогут посещать иностранные туристы

Израиль уже отменил большинство эпидемиологических ограничений и теперь готовится начать заново впускать иностранных туристов – это может произойти уже с 23 мая.

Об этом говорится в совместном заявлении двух израильских министерств – здравоохранения и туризма.

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Руководство этих ведомств – министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн – уже согласовали план, согласно которому:

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въезд в Израиль будет открыт с 23 мая 2021 года;

на первом этапе впускать будут только группы вакцинированных иностранных туристов;

им придется сдать ПЦР-тесты перед посадкой на самолет и по прибытии в Израиль, а также в аэропорту Бен-Гурион необходимо будет пройти серологический анализ на наличие антител к COVID-19;

на пребывание иностранных групп в Израиле будет установлена квота;

если уровень заболеваемости в стране останется прежним, туристам смогут разрешить въезжать вне групп.

Также Израиль готов заключить с другими странами соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации. Это поможет отказаться от серологических исследований для иностранцев.

В ближайшие дни программу собираются передать для доработки, после чего ее опубликуют "с указанием всех деталей".

Стоит отметить, что Израиль является одним из примеров успешной борьбы с пандемией COVID-19 – в некоторых больницах страны даже начали закрывать отделения для больных коронавирусом.

Также мы писали о том, что в Израиле начали испытывать вакцину от коронавируса на детях.

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