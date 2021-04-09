Израиль приближается к полной победе над коронавирусом: в стране сняли почти все ограничения

Израиль одним из первых в мире начал вакцинировать население от коронавируса. И в стране уже заметны результаты коллективного иммунитета – власти снимают ограничения. Для того чтобы эффект стал очевидным нужно полтора-два месяца при условии, что вакцинация идет активно.

Об этом рассказал Медицинский директор Первого медцентра Тель-Авива Юрий Раньков в интервью "Гордон".

Успех вакцинации

"Мы начали прививать людей в 20-х числах декабря. К этому моменту в Израиле было около 2 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно. Уровень заболеваемости быстро рос. Все были очень напуганы. Была целая программа по пропаганде вакцинации. Первыми привили президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Все происходило публично и стало сильным мотивационным моментом", - сказал он.

Врачи заметили, когда прививается мало людей в стране, создается дополнительная опасность, поскольку медленная вакцинация дает время вирусу адаптироваться, мутировать и стать устойчивым к вакцине. Поэтому они активно делали прививки жителям Израиля.

Снятие ограничений

Результаты заметили не сразу. Но сейчас, спустя почти четыре месяца заболеваемость идет на спад. А это один из основных показателей для снятия ограничений, их постепенно начали смягчать.

"Можно не надевать маску, если, конечно, ты не находишься в общественном месте. Сняли ограничения для проведения свадеб. Открылись торговые и развлекательные центры, рестораны, которые практически год стояли закрытыми и не работали. Раньше говорили, что без документа о вакцинации никуда пускать не будут, но его уже практически нигде не спрашивают", – рассказал медик.

По его словам, в Израиле жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Страна готовится отмечать День независимости 14–15 апреля и будет это делать как первая в мире страна, которая почти победила коронавирус.

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Вакцинации тех, кто переболел и несовершеннолетних

"Единственная сфера, где пока сохраняются ограничения, – это детские развлекательные центры и площадки. Там по-прежнему необходимо соблюдать дистанцию, носить маску и так далее. Мы ждем решения американского регулятора FDA, чтобы начать прививать детей старше 12 лет", - сказал Раньков.

В Израиле дети обязательно носят маски, поскольку они очень активные: повсюду бегают, пытаются все и всех потрогать руками. Медики считают, что они идеальные распространители инфекции.

"Когда стали сначала обязывать носить маски, а потом и делать прививки, люди начали выступать, что это нарушает их права. Израиль занял однозначную позицию: это не нарушение прав. Любая демагогия в данной сфере у нас жестко пресекалась. Потому что ты сам можешь не вакцинироваться, но ты можешь заразить и убить другого человека", – обратил внимание медик.

Он обращает внимание, что тем, кто уже переболел коронавирусом нужно все-рано сделать прививку. Но в этом случае рекомендуют одну дозу вакцины, для закрепления иммунитета.

"Дополнительные исследования не нужны, чтобы принять решение о вакцинации. Действительно, есть люди, сами того не зная, перенесшие заболевание. Таких примерно 20% в популяции. В Израиле нет практики выяснять, болел пациент или не болел. Те, у кого в истории болезни отсутствует диагноз коронавирус, автоматически считаются не болевшими и идут на вакцинацию. Их прививают двумя дозами", – сказал врач.

Ранее мы сообщали, что в Израиле начали закрывать отделения больниц, предназначенных для пациентов с коронавирусом.