Израиль сообщил об уничтожении 150 террористов в секторе Газа

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. Фото: REUTERS/NIR

Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС,

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам официального представителя ЦАХАЛа Хидаи Зильбермана, по состоянию на ночь понедельника 17 мая более 120 убитых были членами ХАМАС и более 25 – членами Палестинского исламского джихада.

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По данным Министерства здравоохранения Газы, к настоящему времени в ходе боевых действий было убито более 200 палестинцев, в том числе более 50 несовершеннолетних и три десятка женщин.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке заявил, что мировое сообщество должно "преподать урок" Израилю из-за атак на Палестину.

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