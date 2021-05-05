Поставили рядом с Эфиопией. Израиль запретил въезд в страну украинцам

Власти Израиля решили закрыть границы для граждан нескольких стран, в том числе и для Украины

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Израиль, который демонстрирует рекордные темпы вакцинации, запретил въезд в страну гражданам Украины и ряда других стран.

Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Израиле.

"Согласно решению компетентных органов Государства Израиль, с 4.05.2021 в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции", – говорится в сообщении.

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Также Израиль отменил специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 1 мая 2021 года.

"Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы государства Израиль", – отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Израиле уже начали выдавать паспорта вакцинации.

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