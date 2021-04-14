Израильское судно атаковали ракетами у берегов ОАЭ

В Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения об атаке, но источники утверждают, что израильтяне подозревают Иран

В Аравийском море у берегов эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) неизвестные осуществили ракетную атаку на израильское торговое судно.

Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, корабль Hayburn был атакован ракетой дистанционным управлением, которая могла быть запущена с другого судна или беспилотника.

В результате атаки команда судна не пострадала, но судно получило повреждения и ему пришлось прервать плавание и зайти в порт для осмотра и ремонта.

В то же время в Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения об атаке на израильский корабль у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, заявив, что "не комментируют сообщения в иностранных СМИ".

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По неофициальной информации, Израиль подозревает в атаке Иран.

Накануне Иран официально обвинил Израиль в причастности к аварии на ядерном объекте в Натанзе, заявив что установлена личность человека, который ее спровоцировал.

Напомним, в конце марта Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по грузовому кораблю Израиля в Аравийском море.