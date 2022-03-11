Кадыров в отчаянии: украинцы звонят родственникам оккупантов и сообщают об их смерти

Кадыров считает, что оккупанты живы/Фото: коллаж:"сегодня"

Глава Чечни Рамзан Кадыров жалуется, что украинцы звонят родственникам солдат-оккупантов родом из Чечни и информируют их о смерти военнослужащих росармии в Украине. Он убежден, что военные живы, однако — без связи.

Об этом пишут СМИ оккупантов.

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Он заявил, что говорить родственникам о смерти российского оккупанта "это гнусные и низкие методы психологического воздействия".

Лидер Чечни утверждает, что номера мобильных телефонов этих родственников "бандеровские банды" находят якобы в открытых базах данных, при этом не уточняет, где именно в интернете опубликован поименный список состава войск, брошенных на войну в Украину из Чечни, и где указаны мобильные номера родственников этих военнослужащих.

"Они, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их (солдат — Ред.) смерти. Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь", — сказал Кадыров.

Отметим, что Россия всеми способами пытается скрыть число потерь своей армии на территории Украины. Эту информацию скрывают даже от семей погибших. Позиция Украины — родственники должны знать, где и как погибли их родные.

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Россия терпит потери на войне

В четверг, 10 марта, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины нанесла сокрушительного удара по двум большим колоннам техники российских фашистских оккупантов.

По предварительной информации, ВСУ уничтожили целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и другие. По информации зенитных ракетных войск Воздушных Сил, поражены четыре воздушные цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России.

По информации авиации Воздушных Сил, также были поражены не менее четырех воздушных целей, преимущественно самолеты Су-25. Подразделения Сухопутных войск на разных направлениях сбили два штурмовика оккупантов Су-25. Один из них – американским "Стингером".

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"Имеем данные о поражении десяти самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев. Информация будет уточнена и обнародована на официальных источниках. А пока загибаем пальцы и добавляем потенциальные авиационные потери оккупантов к вчера обнародованной Воздушными силами информации. Не будем забывать и о работе авиационных беспилотных комплексов "Байрактар ТБ-2", которые сегодня уничтожили ЗРК Бук М-1 и другие цели", — сообщили в ВСУ.

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