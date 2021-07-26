Экстренная посадка самолета Belavia: какую компенсацию получили пассажиры

В авиакомпании Belavia рассказали "Сегодня" подробности об аварии на борту Boeing 737-800

Представители отдела коммуникаций авиакомпании Belavia сообщили сайту "Сегодня" подробности происшествия с самолетом Boeing 737-800 и что они предложили пассажирам.

В авиакомпании подтвердили, что во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.

"В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в "Домодедово"", – сказано в комментарии Belavia для "Сегодня".

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В московском аэропорту "Домодедово" пассажирам предоставили питание. Затем в течении нескольких часов авиакомпания пересадила пассажиров в другой самолет, который доставил их на турецкий курорт.

"Авиакомпания Belavia просит извинения у пассажиров за вынужденную задержку", – сказано в сообщении.

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Напомним, что сегодня утром самолет Belavia, следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия.

Позже стало известно, что он приземлился в подмосковном аэропорту Домодедово на одном двигателе.

Все подробности чрезвычайного происшествия с белорусским самолетом Belavia мы собрали здесь.