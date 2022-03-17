Канада закрыла небо для белорусских самолетов

Самолеты Беларуси не смогут летать в Канаду/Фото: коллаж: "Сегодня"
Канада поддержала санкции против Беларуси из-за помощи РФ в агрессии против Украины, и закрыла доступ к своему воздушному пространству для белорусских самолетов.
Об этом сообщили в Министерстве транспорта Канады.
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"В рамках комплекса экономических мер против прямых сторонников Российской Федерации и ее вторжения в Украину мы закрыли территориальное воздушное пространство Канады для белорусских авиаперевозчиков и самолетов", — говорится в сообщении.
Санкции от Японии
Япония объявила о замораживании активов 17 физических лиц из России.
Под санкции попали 11 депутатов российской думы, пять членов семьи банкира Юрия Ковальчука, а также миллиардер Виктор Вексельберг. Кроме того, как заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, Япония планирует сокращать зависимость от российских энергоресурсов и сжиженного природного газа.
Общее количество россиян, пострадавших от замораживания активов Японией из-за войны в Украине, составляет 61.