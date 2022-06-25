Кара Божья! Патриарх Кирилл опозорился во время службы в Новороссийске (видео) – обновлено

Патриарх Кирилл оконфузился. Фото: коллаж "Сегодня"

Внесенный в санкционный список Великобритании глава Русской православной церкви Кирилл (в миру Владимир Гундяев) упал во время освящения храма в Новороссийске. Он поскользнулся на мраморном полу. В этот момент все бросились "спасать" Гундяева. Вероятно, патриарха настигла карма за его высказывания об украинцах.

Об этом сообщает "Сегодня".

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На опубликованном в Сети видео можно увидеть, как Гундяев поскользнулся на мраморном полу во время литургии. Как сообщил протодиакон Андрей Кураев, он ушибся спиной о ребро кафедры.

"Неприятный казус произошел сегодня на освящении храма в Новороссийске. После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции. Но виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках", – заявил Кураев.

Реакция Гундяева

"То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился", — прокомментировал свое падение патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл Гундяев благословил бурят на убийство украинцев

Внесенный в санкционный список Великобритании глава Русской православной церкви Кирилл (в миру Владимир Гундяев) старается попасть еще и в санкционный список ЕС, откуда его пока "отмаливает" правительство Венгрии. Он в очередной раз высказался за поддержку войны Владимира Путина против Украины, назвав это "защитой России". Новые высказывания Кирилла публикуют российские твиттер-каналы.

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"Мы, прошедшие через все эти гонения, через всю эту безбожную идеологию, мы как народ воспряли и строим храмы, и растет у нас чувство любви к Отечеству, и видим, как сейчас наши ребята молодые защищают Россию на поле боя. Наши священники, которые опекают воинов наших, рассказывают мне об удивительных примерах самопожертвенности и даже способности жизнь свою положить за друга своего. Откуда это? Не от высокой зарплаты, и не от поощрений начальства, и не от продвижения по службе. А это от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой", – сказал церковник в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора.

Также Владимир Гундяев в своей торжественной проповеди вспомнил заповедь "не укради", только забыл сказать, что теперь от этой заповеди освобождаются "воспитанные православной верой" мародеры из армии Российской Федерации.

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