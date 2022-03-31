Карл Бильдт: на Балканах растет напряжение

В ближайшее время на Балканах пройдут выборы / Коллаж "Сегодня"

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдтутверждает, что на Балканах сейчас становится тревожно. В ближайшее время там должны пройти выборы.

Об этом он заявил в интервью Анне Степанец на Youtube-канале Украина 24.

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"Сербские выборы уже на носу. Это ведет к тому, что президент Вучич более националистически себя чувствует, чем обычно. И в Косове будут выборы, и в Боснии, и в Герцеговине в ближайшее время. А накануне выборов все три субъекта испытывают предстартовое волнение. И в Черногории, и в Сербии определенная напряженность. Напряженность растет", – говорит Карл Бильдт.

Экс-премьер-министр Швеции уверен, что Россия не будет вмешиваться в этот процесс.

"Будет ли Россия в это все вмешиваться и встревать? Я сомневаюсь. России теперь некогда. Тот факт, что она испытывает военные трудности в украинской компании, отрезвляет. Я думаю, что они должны быть осторожны. Запад выступил очень мощно, когда противостоял этой агрессии, и Россия понимает опасность еще какого-то вмешательства", – добавил Карл Бильдт.

Развязанная Кремлем война грозит не только Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед палатой представителей Нидерландов. Он заявил, что Россия угрожает всей Европе.

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По его словам, мир, за который боролось так много людей, поколение европейцев, был разрушен одним решением, за одно мгновение.

Он добавил, что "тень руин Роттердама уже нависла над всей Европой и многими европейскими городами".

"Украина – это только начало, если не остановить Россию, если не остановить ее немедленно. 36 дней наш народ один против армии, которую называли самой сильной в мире. Россия готовилась к этому походу десятки лет", – говорит президент Украины.

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