Катастрофическая ситуация с COVID-19: жителей Индии призвали носить маски дома

В индийских больницах нет кислорода, в реанимациях нет мест, а для сжигания трупов не осталось дров

В Индии из-за ужасающей ситуации с пандемией коронавируса жителей призвали носить защитные маски даже дома.

Об этом заявил глава группы, консультирующей премьер-министра Индии Нарендру Моди по вопросам вакцины, передает NDTV.

"Если в семье есть подтвержденный случай COVID-19, очень важно, чтобы человек носил маску даже в помещении, потому что вирус может распространиться на других в доме", - сказал он.

По его словам, в Индии настало время носить маски даже дома.

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"Человек, который заражен, должен носить маску, но и другие должны это делать, когда сидят дома с членами семьи", – отметил он.

В Индии ситуация с коронавирусом ужасающая – все близится к апокалипсису. В больницах нет кислорода, в реанимациях нет мест, а для сжигания трупов не осталось дров.

Число умерших возросло за сутки на 2 812 человек. Таким образом, Индия пересекла отметку в 17,3 млн заболевших за все время эпидемии, а жертвами инфекции стали более 195 тысяч человек.