Катя, я тебя люблю: организатор голой фотосессии в Дубаи вернулся домой (видео)

Концов несколько дней пробыл в тюрьме ОАЭ, но теперь он вернулся в Росию

Один из вероятных организаторов "голой" фотосессии в Дубаи Алексей Концов вернулся домой в Россию после нескольких дней местной тюрьмы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, Генеральная прокуратура не нашла причин для возбуждения дела из-за его действий, "так как они не являются существенными". Единственный его комментарий: что любит он только свою жену: "Катя, ты единственная девушка, которую когда-то любил и люблю".

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Алекс Концов. Источник: t.me/breakingmash/24940

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На вопрос, куда он едет сейчас, ответил, что "в русскую баню".

Напомним, 3 апреля голые модели устроили фотосессию на балконе в мусульманском Дубае (ОАЭ) и были арестованы представителями местных правоохранительных органов. Фотографии и ролики вскоре появились в социальных сетях и вызвали резонанс.